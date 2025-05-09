В пальто мужа и серьгах любимого бренда: королева Камилла с королем Чарльзом побывала на концерте

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Король Чарльз был одет в синий полосатый костюм, светлую рубашку и полосатый галстук, он носил медали и шейный орден.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

А королева Камилла вышла в аутфите от Anna Valentine и пальто с вышивкой, которое когда-то подарили ее мужу Чарльзу, дополнив лук брошью Britannia с изображением флага Союза, которая принадлежала ранее покойной королеве Елизавете II. Королева сделала укладку и макияж, а у нее в ушах были серьги-висюльки от Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

У Их Величеств была насыщенная неделя празднований Дня Победы, которая началась в понедельник с парада.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король и королева вместе с другими высокопоставленными членами королевской семьи также наблюдали за воздушным парадом с балкона Букингемского дворца, а затем устроили во дворце вечеринку для ветеранов.

Королева Камилла / © Associated Press

А во вторник Камилла посетила Тауэр, чтобы увидеть экспозицию из почти 30 000 керамических маков из памятной художественной инсталляции 2014 года «Омытые кровью земли и красные моря».

Королева Камилла / © Getty Images

Также вчера утром король и королева посетили службу благодарения в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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