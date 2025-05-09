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В пальто мужа и серьгах любимого бренда: королева Камилла с королем Чарльзом побывала на концерте
Король Чарльз и королева Камилла посетили вчера вечером концерт в Лондоне, чтобы отметить 80-ю годовщину Дня Победы.
Король Чарльз был одет в синий полосатый костюм, светлую рубашку и полосатый галстук, он носил медали и шейный орден.
А королева Камилла вышла в аутфите от Anna Valentine и пальто с вышивкой, которое когда-то подарили ее мужу Чарльзу, дополнив лук брошью Britannia с изображением флага Союза, которая принадлежала ранее покойной королеве Елизавете II. Королева сделала укладку и макияж, а у нее в ушах были серьги-висюльки от Van Cleef & Arpels.
У Их Величеств была насыщенная неделя празднований Дня Победы, которая началась в понедельник с парада.
Король и королева вместе с другими высокопоставленными членами королевской семьи также наблюдали за воздушным парадом с балкона Букингемского дворца, а затем устроили во дворце вечеринку для ветеранов.
А во вторник Камилла посетила Тауэр, чтобы увидеть экспозицию из почти 30 000 керамических маков из памятной художественной инсталляции 2014 года «Омытые кровью земли и красные моря».
Также вчера утром король и королева посетили службу благодарения в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.