В пальто с вышивкой и шляпе с перьям: принцесса Анна посетила с мужем садовую вечеринку

В сопровождении своего супруга вице-адмирала сэра Тима Лоренса королевская принцесса побывала на ежегодной вечеринке в саду Ассоциации "Не забытые" в Букингемском дворце в Лондоне.

Это благотворительная организация, предоставляющая услуги развлечений, досуга и отдыха раненым или больным, а также бывшим военнослужащим мужчинам и женщинам с ограниченными возможностями.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

74-летняя принцесса выглядела великолепно в бежевом платье прямого силуэта, поверх которого надела подходящее пальто с вышивкой, шляпу с перьями, перчатки и подобрала сумку в тон. На Анне также были светлые колготы и бежевые кожаные туфли на невысоких каблуках.

Принцесса дополнила свой дневной образ золотыми серьгами с жемчужинами и колье из трех нитей жемчуга, сделала свою фирменную прическу, которую носит много лет и в макияже подчеркнула губы яркой помадой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее, напомним, садовую вечеринку посещал король Чарльз и его жена Камилла.

Король Чарльз и королева Камилла на садовой вечеринке / Фото: Getty Images

Читайте также: