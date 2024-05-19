В пальто с вышивкой и шляпе с перьям: принцесса Анна посетила с мужем садовую вечеринку

Принцесса Анна посетила еще одну садовую вечеринку, прошедшую в Букингемском дворце.
В сопровождении своего супруга вице-адмирала сэра Тима Лоренса королевская принцесса побывала на ежегодной вечеринке в саду Ассоциации "Не забытые" в Букингемском дворце в Лондоне.
Это благотворительная организация, предоставляющая услуги развлечений, досуга и отдыха раненым или больным, а также бывшим военнослужащим мужчинам и женщинам с ограниченными возможностями.
74-летняя принцесса выглядела великолепно в бежевом платье прямого силуэта, поверх которого надела подходящее пальто с вышивкой, шляпу с перьями, перчатки и подобрала сумку в тон. На Анне также были светлые колготы и бежевые кожаные туфли на невысоких каблуках.
Принцесса дополнила свой дневной образ золотыми серьгами с жемчужинами и колье из трех нитей жемчуга, сделала свою фирменную прическу, которую носит много лет и в макияже подчеркнула губы яркой помадой.
Несколькими днями ранее, напомним, садовую вечеринку посещал король Чарльз и его жена Камилла.
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