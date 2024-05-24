В пальто с вышивкой и в шляпе с цветком: принцесса Анна на вечеринке в саду

73-летняя дочь королевы Елизаветы II представляла на вечеринке короля Чарльза и приветствовала среди гостей членов Королевского национального института спасательных шлюпок.

Ее Высочество облачилась в голубое пальто с нежной цветочной вышивкой, дополнила ансамбль широкополой шляпой соответствующего цвета с бантом и цветком, черными туфлями на невысоких каблуках, черной сумкой и синими перчатками.

Анна сделала свою любимую прическу, подчеркнула яркой помадой губы, надела жемчужные серьги-висюльки и жемчужное колье из двух нитей. У принцессы на груди была пришпилена золотая брошка в виде морского конька.

Тимоти Лорэнс и принцесса Анна / Фото: Getty Images

Во время этой садовой вечеринки Анна наградила серебряной медалью за отвагу рулевого Пэтча Харви, героя-спасателя, который боролся с ураганными условиями, чтобы спасти жизни восьми человек, застрявших на французской яхте в 2022 году.

В прошлый раз на Garden Party королевская принцесса приезжала в бежевом платье прямого силуэта, поверх которого надела подходящее пальто с вышивкой, шляпу с перьями, перчатки и подобрала сумку в тон.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее на мероприятии в Букингемском дворце отметились также принц Уильям, сестры Йоркские и Зара Тиндалл.

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