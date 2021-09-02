В пальто, с яркой сумкой и необычной брошью: королева Маргрете II очаровала новым образом

81-летняя датская королева провожала лето по-особенному.

Ее Величество была запечатлена на королевской яхте Даннеброг в Ханстхольм во время своего летнего плавания. Одета монарх была в темное пальто под который виднелась белая кофта, а ее образ дополняли яркие аксессуары.

Голову королевы покрывала шляпа с интересным декором, на плече висела красной сумка из крокодиловой кожи, а на руках были одеты красные кожаные перчатки. На груди Маргрете II пришпилила брошку в виде петуха, а в ушах у нее были большие цветочные серьги. Губы королева традиционно накрасила яркой помадой.

Королева Маргрете II / Getty Images

Отметим, недавно, как сообщал королевский дворец, Маргрете II была нанята в качестве художника-декоратора для нового фильма Netflix "Эренгард", основанного на последних произведениях датской писательницы Карен Бликсен.

Маргрете II / Getty Images

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