В пальто с золотой вышивкой и лаковых туфлях: эффектный выход 82-летней королевы Софии

Осенний сезон – насыщенный период для рабочих встреч и мероприятий у членов всех без исключения королевских семей.

82-летняя королева Испании София, мама короля Филиппа VI, на днях посетила открытие сезона Королевского театра в Мадриде.

На публике женщина появилась в элегантном красном пальто с золотой вышивкой, которое дополнила лаковыми черными туфлями на каблуках, золотой сумкой на тонком ремешке, многочисленными золотыми браслетами с камнями и без на запястьях, а также жемчужным колье из трех нитей и серой защитной маской на лице.

Королева София / Getty Images

У королевы был легкий дневной макияж на лице, а волосы были уложены в классическую прическу. София улыбалась и была рада присутствовать на мероприятии. Королевская особа не самых юных лет, но все равно активно принимает участие в общественной жизни и разных социальных проектах.

Королева София / Getty Images

Также читайте В бельевом топе и голубом костюме: королева Испании Летиция на деловой встрече

Недавно мы показывали вам, как София принимала участие в субботнике и занималась уборкой на пляже Альмадраба в Аликанте. Запачкать руки королева не боится, эту экологическую инициативу София поддерживает не первый год.

Читайте также: Первые фото из колледжа: испанская принцесса Леонор уехала на учебу

Стильная испанская королева София (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку