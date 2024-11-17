В пальто шинели и рыжих сапогах: Зара Тиндалл побывала на ипподроме

Зара Тиндалл посетила второй день "Power Paddy Day" - ноябрьского собрания на ипподроме Челтнема.

Дочь принцессы Анны – наездница, она никогда не пропускат конные мероприятия и все, что связано с конным спортом.

На мероприятие Зара приехала в болотном пальто шинели от Fairfax & Favor, дополнила образ ободком на голове от Jenny Roberts Millinery и коричневой кожаной сумкой Aspinal of London и коричневых кожаных перчатках Mulberry.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Обута Зара была в рыжие замшевые сапоги на высоких каблуках от Fairfax & Favor, а образ дополнила брошью на пальто из клуба жокеев и золотыми серьгами Timeless Jewellery. У Тиндалл были распущены волосы, а макияжем она подчеркнула немного глаза и губы накрасила розовым блеском.

Напомним, недавно Зара посетила торжественный ужин, где появилась в платье с ярким принтом.

Зара Тиндалл, фото: instagram.com/thecaledonianclub

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