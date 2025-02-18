В пальто-шинели и шляпе-таблетке: королева Матильда с семьей приехала на мессу

Бельгийская королева и ее муж король Филипп посетили ежегодную мессу в память об усопших членах королевской семьи в церкви Нотр-Дам-де-Лакен в Лакене.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Матильда прибыла на мессу в темно-синем двубортном пальто-шинели, в тон которому подобрала шляпу-таблетку и кожаные синие перчатки. Наряд был очень к лицу королеве, а дополнила она образ серьгами с бриллиантами, несколькими золотыми браслетами на запястье и миниатюрной синей сумкой на короткой ручке.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Мессу посетила и сестра короля – принцесса Дельфина, она прибыла с мужем Джеймсом О'Хара. Художница была в коротком платье, колготах в сетку, синем пальто и черном берете, а обута в белые туфли из кожи крокодила на устойчивых каблуках и в руках держала клатч-конверт.

Принцесса Дельфина с мужем / Фото: Getty Images

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