В пальто, шляпе и с букетом: королеве Елизавете II открыли новый памятник

В графстве Стаффордшир, Ньюкасл-андер-Лайме, открыли новый памятник в честь королевы Елизаветы II.
Новый памятник покойной королевы Елизаветы II, созданная художником Энди Эдвардсом, стоит в Королевских садах в Ньюкасл-андер-Лайме.
Она заказана в 2023 году городским советом Ньюкасл-андер-Лайма в ознаменование его 850-летия. Созданный местным скульптором Энди Эдвардсом, дизайн основан на фотографиях королевы с ее визита в Ньюкасл-андер-Лайм в 1973 году во время празднования 800-летия города.
Напомним, в прошлый раз из-за памятника королеве Елизавете II разгорелся скандал. Бронзовая скульптура, открытая в саду замка Антрим в Северной Ирландии, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и двух корги, вызвала возмущение среди королевских поклонников, поскольку по мнению общественности, королева и принц там совсем не похожи на себя.
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