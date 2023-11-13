В пальто, шляпе и с жемчужным чокером: королева Камилла на памятной службе

Король Чарльз III возглавил службу у Кенотафа на Уайтхолл во время которой чтили память погибших и пострадавших во время войны в Воскресенье памяти.
Его супруга королева Камилла вместе с принцессой Уэльской наблюдали за службой традиционно с балкона, расположенного над военным мемориалом.
76-летняя Камилла была в черном пальто с воротником стойкой от Фионы Клэр и в шляпе Philip Treacy с широкими полями. Образ дополнял жемчужный чокер с бриллиантовой застежкой, бриллиантовые серьги с жемчужными подвесками, маковая брошь и брошь Королевского уланского полка (королева является главнокомандующим Королевскими уланами - бронетанковый кавалерийский полк).
Ее Величество снова сделала макияж с жидкой подводкой на веках, подчеркнула губы и уложила волосы под шляпой.
Воскресенье памяти является центральным элементом нескольких мероприятий, посвященных памяти тех, кто сражался, погиб или получил ранения в конфликтах по всему миру.
В торжественном памятном мероприятии в Лондоне приняли участие военачальники, ветераны и действующие военнослужащие. Мероприятие произошло после субботнего Фестиваля памяти, на котором королевская семья собралась в Королевском Альберт-холле. В этот день король Чарльз открыл статуи своим покойным родителям - королеве Елизавете II и принцу Филиппу.
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