В пальто цвета бордо: элегантная герцогиня Софи на важном торжественном приеме

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

60-летняя Софи, как всемирный посол Международного агентства по предупреждению слепоты (IAPB), поучаствовала в торжественном приеме по случаю годовщины Королевской хартии Коллегии оптометристов, на котором ей была присвоена почетная степень члена Коллегии оптометристов в знак признания ее выдающегося вклада в здоровье глаз.

Мероприятие состоялось в Аптекарском зале в Лондоне. Герцогиня Эдинбургская приехала на него в пальто оттенка бордо, под которым виднелась цветастая блузка, а в руках держала клатч в тон. Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, сделала натуральный макияж и надела золотые серьги-висюльки и миниатюрную подвеску на шею.

А на днях Софи вместе с мужем принцем Эдвардом посетила Монако. Там в княжеском дворце их приветствовали князь Альбер II и княгиня Шарлин.

