ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

В пальто цвета бордо: элегантная герцогиня Софи на важном торжественном приеме

Герцогиня Эдинбургская Софи приняла участие в новом важном мероприятии в британской столице.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

60-летняя Софи, как всемирный посол Международного агентства по предупреждению слепоты (IAPB), поучаствовала в торжественном приеме по случаю годовщины Королевской хартии Коллегии оптометристов, на котором ей была присвоена почетная степень члена Коллегии оптометристов в знак признания ее выдающегося вклада в здоровье глаз.

Мероприятие состоялось в Аптекарском зале в Лондоне. Герцогиня Эдинбургская приехала на него в пальто оттенка бордо, под которым виднелась цветастая блузка, а в руках держала клатч в тон. Герцогиня собрала волосы в низкий хвост, сделала натуральный макияж и надела золотые серьги-висюльки и миниатюрную подвеску на шею.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

А на днях Софи вместе с мужем принцем Эдвардом посетила Монако. Там в княжеском дворце их приветствовали князь Альбер II и княгиня Шарлин.

Князь Альбер, княгиня Шарлин, герцогиня Софи и принц Эдвард / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер, княгиня Шарлин, герцогиня Софи и принц Эдвард / © Instagram княжеской семьи Монако

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie