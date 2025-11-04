ТСН в социальных сетях

В пальто цвета фуксии и серых брюках: королева Матильда посетила рабочую встречу

Королева Матильда посетила Брюссельский центр по предотвращению самоубийств и выбрала для нового выхода яркий образ.

Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда выбрала для нового выхода серые широкие брюки, которые сочетала с таким же жакетом от Natan Сouture, ярким пальто цвета фуксии от Сarolina Herrera и кожаными остроносыми сапогами на каблуках.

Похоже Матильда вернулась к своей любимой прическе, сделала легкий макияж и дополнила образ двухцветными серьгами с камнями, часами на запястье и своим помолвочным кольцом с сапфиром. Она также сделала нюдовый маникюр, а в руках держала красивый букет осенних цветов.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Образы бельгийской королевы в последнее время выглядят так похоже на те луки, в которых любит появляться на публике ее нидерландская коллега Максима.

