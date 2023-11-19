В пальто в принт "гусиная лапка" и шляпе: Зара Тиндалл на ипподроме в Челтнеме

42-летняя Зара Тиндалл в последнее время впечатляет своим стилем. В этот раз, увы, фотографий в полный рост Зары нет, но даже на том фото, которое доступно видно, что внучка королевы Елизаветы II отлично выглядит.

Зара появилась на ипподроме в пальто в принт "гусиная лапка" от Rebecca Vallance, к которому подобрала синюю шляпу с лентой, сделала макияж с блестящими тенями на веках и надела небольшие золотые серьги-кольца с белыми камнями.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Племянница короля Чарльза III была замечена в загоне на соревнованиях в Глостершире, наблюдая за "RoR" – парадом переподготовки скаковых лошадей вместе с подругами Амандой Буш и Долли Мод.

Ранее на этой неделе Зара в черном платье, украшенном жемчугом посещала фэшн-мероприятие в Лондоне.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Читайте также: