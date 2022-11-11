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В пальто с принтом "собачий зуб": кронпринцесса Виктория демонстрирует новый осенний аутфит на публике

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1184
Время на прочтение
1 мин
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В пальто с принтом "собачий зуб": кронпринцесса Виктория демонстрирует новый осенний аутфит на публике

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Фредерик посетили вчера Шведский институт международных отношений Utrikespolitiska Institutet в Стокгольме.

Шведский институт международных отношений - это некоммерческая организация, миссия которой заключается в расширении знаний о международных отношениях и вопросах политики безопасности.

Кронпринцесса Виктория приехала на встречу, одетая в короткое пальто с принтом "собачий зуб", под которым была черная водолазка, а также надела широкие черные брюки со стрелками. Обута она была в черные остроносые сапоги на каблуках.

Свой осенний образ наследница шведского трона дополнила лаконичными серьгами-колечками из белого золота, цепью на шее, часами на запястье и кольцом с камнем. Волосы собрала в классический низкий пучок и сделала дневной макияж, слегка подчеркнув ресницы.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Ее муж Даниэль был в кофейном теплом костюме, под который надел шерстяную водолазку и обул туфли в тон.

Твидовые жакеты принцесса Виктория очень любит и часто выходит в таких на публику. В один из прошлых выходов она надевала серый жакет с юбкой-плиссе, когда они с мужем посещали шведский город Гетеборг.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1184
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