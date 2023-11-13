В пальто в стиле милитари и серьгах королевы Елизаветы II: принцесса Кейт на службе у Кенотафа

Принцесса Уэльская присоединилась к членам королевской семьи, политикам, военнослужащим и ветеранам, собравшимся в Лондоне, чтобы почтить память тех, кто погиб или пострадал во время войны в Воскресенье памяти.

Члены британской королевской семьи посетили Кенотаф на Уайтхолл для возложения венков и почтения минутой молчания по случаю Дня памяти павших.

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

На балконе над военным мемориалом Кенотаф 41-летняя принцесса Уэльская заняла свое место рядом с 76-летней королевой Камиллой, чтобы наблюдать, как их мужья, 41-летний принц Уильям и 74-летний король Чарльз, возлагают венки к мемориалу во время службы. Это ежегодная церемония, которая всегда проводится во вторые выходные ноября. Венков из ярко-красных маков используют с 1921 года как символ памяти военнослужащих, погибших на войнах.

Служба у Кенотафа в Лондоне / Фото: Associated Press

Принцесса была в черном пальто в стиле милитари от Catherine Walker & Co, на которое пришпилила гроздь маков и значок Королевских ВВС. На голове у принцессы была широкополая шляпа Philip Treacy, а в ушах сверкали серьги королевы Елизаветы II с бриллиантами и жемчугом в виде листьев. У покойного монарха была еще и брошь из этого же комплекта, но Кейт ее не стала надевать так как это было бы неуместно на этом мероприятии.

Принцесса сделала более насыщенный, чем обычно макияж глаз и немного подчеркнула губы. А волосы собрала в красивый низкий пучок.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Тем временем по другую сторону Атлантики Меган Маркл и принц Гарри на прошлой неделе приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню ветеранов, где герцогиня Сассекская успела оконфузиться.

Служба у Кенотафа в Лондоне / Фото: Associated Press

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

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