В пальто верблюжьего цвета: беременная принцесса Беатрис сходила с семьей на рождественскую службу

Принцесса Беатрис также с семьей в этом году приехала в Сандрингем, хотя должна была проводить праздники в совсем другом месте.

Из-за беременности принцессе Йоркской запретили перелеты, поэтому она вынуждена была отказаться от идеи провести Рождество с семьей своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци по рекомендации врачей.

Принцесса Беатрис приехала в Сандрингем и сегодня была замечена по пути в церковь Святой Марии Магдалины. Вместе с ней был супруг Эдоардо, а также их сын Кристофер (для Беатрис он не родной сын). Младшую дочь Сиенну пара не взяла с собой на службу в церковь, так как она еще слишком маленькая.

Беременная вторым ребенком Беатрис появилась на публике в пальто верблюжьего цвета с поясом, высоких замшевых сапогах, надела перчатки и держала в руках клатч из змеиной кожи. На голове у нее был зелено-болотный ободок, украшенный цветами. Принцесса сделала лаконичный макияж, надела серьги с камнями и распустила волосы. Ее муж Эдоардо был в темном костюме, белой рубашке и с галстуком в тон ободку принцессы. А его сын Кристофер был в сером пальто с зеленым воротником и синих брюках, а обут в синие замшевые туфли.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и сыном Кристофером / Фото: Associated Press

Принцесса Евгения, младшая сестра Беатрис, не приехала в этом году в Сандрингем. Она проводит Рождество с мамой Сарой Йоркской и отцом принцем Эндрю, которые не приехали в Норфолк из-за недавно всплывшего скандала.

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