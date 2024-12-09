В пальто верблюжьего цвета и кроссовках: королева Максима с мужем-королем приехала поддержать жертв трагедии в Гааге

Король и королева Нидерландов посетили зону бедствия в районе Тарвекамп в Гааге, где шесть человек погибли в результате взрыва в жилом доме в прошлую субботу.

Королева Максима и король Виллем-Александр прибыли на место трагедии, которая унесла жизни по меньшей мере шести человек. Королева Максима выглядела мрачной, осматривая завалы вместе со своим мужем, группой пожарных и других официальных лиц.

Королева была в пальто верблюжьего цвета, под которым был завернут теплый бежевый шарф, также она надела брюки со стрелками и обула кроссовки.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Монаршая чета после визита пообщалась с прессой. Король Виллем-Александр описал свое состояние как "полное потрясение" после трагедии.

"Это за гранью воображения. Вы следите за тем, что происходит каждую минуту, но когда вы видите место, воздействие взрыва на эти здания, всех этих людей там, я трясусь, когда думаю об этом", - сказал он, цитирует его слова Daily Mail.

Члены королевской семьи Нидерландов также заявили журналистам: "Наши мысли с пострадавшими".

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Королевская чета пообщалась с полицией и пожарными, после чего отправилась на встречу с выжившими жителями и близкими жертв.

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