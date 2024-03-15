В пальто верблюжьего цвета и за руку с мужем: красивая принцесса Беатрис приехала на скачки

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили третий день скачек в Челтнеме.

Третий день получил название "Четверг Святого Патрика". 35-летняя Беатрис надела в этот день шерстяное пальто верблюжьего цвета от бренда The Fold London с поясом на талии, а к нему подобрала ободок из твида Emily-London, черную водолазку и черные ботильйоны на каблуках, а в руках держала сумку от Saint Laurent. У Беа были распущены волосы, а на лице очень легкий макияж.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Ее муж Эдоардо надел коричневый костюм в клетку, белую рубашку и темно-бордовый галстук. Он был в сером головном уборе и в сером шерстяном пальто, а обут в темно-коричневые туфли из замши.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Эдо и Беатрис шли, держась за руки и улыбались, когда их фотографировали на мероприятии.

Днем ранее скачки в Челтнеме посещала младшая сестра Беатрис - принцесса Евгения со своим мужем Джеком.

Принцесса Евгения и ее муж Джек, Зара Тиндалл и ее муж Майк / Фото: Getty Images

В этот день соревнования также посетила королевская принцесса Анна. Она приехала в изумрудном пальто и шляпе в тон.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее мы рассказывали, как сестра короля Чарльза пренебрегла протоколом в отношении его супруги - королевы Камиллы.

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