В пальто верблюжьего цвета и за руку с мужем: красивая принцесса Беатрис приехала на скачки

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили третий день скачек в Челтнеме.
Третий день получил название "Четверг Святого Патрика". 35-летняя Беатрис надела в этот день шерстяное пальто верблюжьего цвета от бренда The Fold London с поясом на талии, а к нему подобрала ободок из твида Emily-London, черную водолазку и черные ботильйоны на каблуках, а в руках держала сумку от Saint Laurent. У Беа были распущены волосы, а на лице очень легкий макияж.
Ее муж Эдоардо надел коричневый костюм в клетку, белую рубашку и темно-бордовый галстук. Он был в сером головном уборе и в сером шерстяном пальто, а обут в темно-коричневые туфли из замши.
Эдо и Беатрис шли, держась за руки и улыбались, когда их фотографировали на мероприятии.
Днем ранее скачки в Челтнеме посещала младшая сестра Беатрис - принцесса Евгения со своим мужем Джеком.
В этот день соревнования также посетила королевская принцесса Анна. Она приехала в изумрудном пальто и шляпе в тон.
Несколькими днями ранее мы рассказывали, как сестра короля Чарльза пренебрегла протоколом в отношении его супруги - королевы Камиллы.
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