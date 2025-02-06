В пальто верблюжьего цвета: принцесса Анна нанесла визит в госпиталь в Бристоле

Королевская принцесса Анна отправилась в Бристоль, чтобы посетить больницу, где она проходила лечение после несчастного случая с лошадью в прошлом году.

Ее Высочество прибыла сегодня в больницу Саутмид и встретилась с командой, ответственной за ее лечение. Анна была одета в пальто верблюжьего цвета, у нее на шее был платок, а обула принцесса высокие кожаные сапоги на невысоких устойчивых каблуках. На плече у Анны была сумка, в ушах небольшие золотые серьги, а на пальто пришпилена золотая брошь. Сестра короля Чарльза сделала свою фирменную прическу "улей" и легкий макияж.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

В прошлом году в июне, напомним, принцессу Анну срочно доставили в больницу Саутмид после инцидента, в результате которого ее сбила лошадь во время прогулки по ее поместью Гаткомб-Парк в Глостершире. Врачи диагностировали ей сотрясение мозга и травму головы. В больнице тогда Анна провела пять дней. А недавно во время публичного выхода принцесса впервые рассказала, как пережила сотрясение мозга.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Сегодня Анна посетила отделение интенсивной терапии, а также послушала рассказы персонала о проделанной ими работе. Затем она осмотрела площадку вертолета санитарной авиации и сад для персонала.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Больница Southmead входит в состав North Bristol NHS Trust, одного из крупнейших больничных фондов в Великобритании, в котором работает более 13 000 сотрудников. А главное здание больницы в 2024 году отметило свое 10-летие.

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