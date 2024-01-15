В пальто верблюжьего цвета и цветочных серьгах: королева Максима с мужем прибыла на прием

Король Виллем-Александр и королева Максима прибыли в Королевский дворец на традиционный новогодний прием, на котором королевская чета примет несколько сотен гостей из числа политиков и государственного управления, а также из различных слоев голландского общества.

Максима появилась в этот день на публике в пудровой водолазке, поверх которой была рубашка в тон и сверху пальто верблюжьего цвета. Королева распустила волосы и сделала дневной макияж чуть более выразительно подчеркнув глаза, в ушах у нее были цветочные серьги с цветными камнями.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр был в темно-синем костюме, белой рубашке и с пестрым светлым галстуком. Они махали людям, которые собрались у дворца.

Напомним, недавно прессу всколыхнула новость о старшей дочери королевской четы – наследной принцессе Катарине-Амалии. Девушке приписывают роман и запечатлели с парнем.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

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