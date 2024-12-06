В пальто винного цвета: беременная принцесса Беатрис с мужем и сыном приехала на концерт к Кейт Миддлтон

Среди гостей рождественского концерта принцессы Кейт – принцесса Беатрис Йоркская и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци.
Принцесса Беатрис, которая сейчас беременна вторым ребенком, прибыла в Вестминстерское аббатство вместе с супругом. Она выбрала для выхода на праздничное мероприятие длинное пальто насыщенного винного цвета, под которое надела бордовое платье-миди в принт и подобрала замшевые туфли-лодочки на каблуках. В руках принцесса держала сумку Hat Box из бордовой крокодиловой кожи от Aspinal of London, ее же Беа брала на концерт несколько лет назад.
Принцесса сделала вечерний макияж и красивую укладку волнами, а в ушах у нее были миниатюрные золотые серьги-колечки. Ее муж Эдоардо был в синем костюме, белой рубашке и со светлым галстуком.
Вместе с ними был их сын Кристофер, который является пасынком для Беатрис. Супруги берут с собой мальчика на каждый концерт "Вместе на Рождество" в Вестминстерское аббатство, а вот дочь Сиенну пока что широкой публике не показывают.
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