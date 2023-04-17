В пальто вишневого цвета и на шпильках: Джилл Байден на Южной лужайке Белого дома

Первая леди для перелета выбрала элегантный образ.
Фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден возвращались вечером по Южной лужайке в Белый дом после уикенда в Делавере после визита в Ирландию и Северную Ирландию.
Первая леди была одета в двубортное пальто вишневого цвета, из-под которого выглядывала светлая блузка и черные прямые брюки.
По газону Джилл прошла в черных туфлях на шпильках. У миссис Байден была прическа с локонами и макияж с акцентом на густых ресницах.
Президент был одет в черный костюм, светлую рубашку и черные туфли.
Напомним, Джилл Байден на праздновании Пасхи в Белом доме вместе со своим 3-летним внуком прочла детям книгу.
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