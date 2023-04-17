В пальто вишневого цвета и на шпильках: Джилл Байден на Южной лужайке Белого дома

Фотографы запечатлели, как президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден возвращались вечером по Южной лужайке в Белый дом после уикенда в Делавере после визита в Ирландию и Северную Ирландию.

Первая леди была одета в двубортное пальто вишневого цвета, из-под которого выглядывала светлая блузка и черные прямые брюки.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

По газону Джилл прошла в черных туфлях на шпильках. У миссис Байден была прическа с локонами и макияж с акцентом на густых ресницах.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Президент был одет в черный костюм, светлую рубашку и черные туфли.

Напомним, Джилл Байден на праздновании Пасхи в Белом доме вместе со своим 3-летним внуком прочла детям книгу.

Читайте также: