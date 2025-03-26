В пальто Zara и массивных серьгах: королева Максима делала селфи со школьниками

Ее Величество королеву Максиму тепло встречала публика и дети, а она с удовольствием делала с ними селфи и общалась. Королева посетила уроки финансов в рамках Недели денег. Тысячи классов начального и среднего образования, а также профессионального образования используют учебные пакеты платформы Wijzer in geldzaken для обучения детей и молодежи финансовым навыкам.

Тема этого года: "Как воплотить в реальность свои финансовые мечты?" Помимо замужества за принца, есть и другие разумные способы сделать это". А кто, как не жена короля может рассказать об этом? Тем более, что Максима до замужества была успешным финансистом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима прибыла на встречу в пальто коричневого цвета от Zara, подобрала к нему туфли-лодочки и клатч Kandu, и надела серьги Dublos. Также у нее был браслет на запястье, распущены волосы, макияж на лице и красный маникюр.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, как выглядит любимая сумка королевы Максимы.

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