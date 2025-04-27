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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В пальто-жакете и золотых украшениях: первая леди Германии на прощании с Папой Франциском

Эльке Бюденбендер в сдержанном образе total black появилась на похоронах Папы Римского.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер

Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / © Associated Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер посетили вчера, 26 апреля, похороны Папы Римского, состоявшиеся на площади Святого Петра в Ватикане.

/ © Associated Press

© Associated Press

Первая леди Германии предстала там в черном пальто-жакете, черном платье-футляре, капроновых колготах и черных замшевых туфлях на стойких каблуках с ремешками и металлическими пряжками. В руке она держала черную кожаную сумку.

/ © Associated Press

© Associated Press

Бюденбендер дополнила аутфит золотыми украшениями: серьгами и цепочкой с подвеской.

/ © Associated Press

© Associated Press

Штайнмайер был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

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