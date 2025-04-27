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В пальто-жакете и золотых украшениях: первая леди Германии на прощании с Папой Франциском
Эльке Бюденбендер в сдержанном образе total black появилась на похоронах Папы Римского.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер посетили вчера, 26 апреля, похороны Папы Римского, состоявшиеся на площади Святого Петра в Ватикане.
Первая леди Германии предстала там в черном пальто-жакете, черном платье-футляре, капроновых колготах и черных замшевых туфлях на стойких каблуках с ремешками и металлическими пряжками. В руке она держала черную кожаную сумку.
Бюденбендер дополнила аутфит золотыми украшениями: серьгами и цепочкой с подвеской.
Штайнмайер был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук.