В память о дедушке: принцесса Кейт появилась на параде в особенной броши на груди

Принцесса Кейт / © Getty Images

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В этот день принцесса Уэльская была одета в фиолетовое пальто от Emilia Wickstead, шляпу Sean Barrett Millinery, обута в туфли на каблуках от Ralph Lauren. На груди у принцессы была особенная брошь в виде крыльев Королевских ВВС — в знак уважения к военной службе своего деда. Стоимость такой броши более 6600 тысяч долларов.

Брошь, прикрепленная к левому лацкану пальто Кейт, имела желтую монограмму «RAF» в лавровом венке, что, по словам экспертов, символизировало силу, пишет express.co.uk.

Принц Уильям и принцесса Кейт на параде в Лондоне / © Getty Images

Специалист по украшениям Максвелл Стоун говорит: «Брошь Кейт украшена желтой монограммой „RAF“ внутри лаврового венка, символизирующего победу и честь, увенчанного короной королевы Елизаветы II. Большие оперенные крылья тянутся с каждой стороны, вызывая ассоциации с полетом и свободой».

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Брошь принцессы Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт и королева Камилла отдали «тихую дань уважения» павшим ветеранам.

«В День Победы королева Камилла и принцесса Уэльская отдали тихую дань уважения языком наследия — Камилла с брошью 12-го Королевского улана в честь кавалерийской службы ее отца, а Кейт с крыльями Королевских ВВС, напоминающими о траектории полета военного мужества ее деда», — говорит эксперт.

Дедушка Кейт, Питер Миддлтон, был британским военным летчиком, служившим в Королевских ВВС во время Второй мировой войны. Ее дед также был вторым пилотом 49 из 62 полетов принца Филиппа во время двухмесячного тура по Южной Америке в 1962 году.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Это произошло спустя годы после Второй мировой войны, поскольку во время войны принц Филипп уже был высокопоставленным офицером Королевского флота.

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Отец королевы Камиллы, майор Брюс Шанд, также служил в британской армии во время Второй мировой войны. Он участвовал в британских экспедиционных силах во Франции и был награжден Военным крестом за храбрость во время битвы при Дюнкерке в 1940 году и снова во время второй битвы при Эль-Аламейне в 1942 году.

Королева Камилла / © Associated Press