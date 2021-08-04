В память о Елизавете Боуз-Лайон: интересные факты из биографии матери королевы Елизаветы II

4 августа 2021 года матери королевы Елизаветы II - Елизавете Боуз-Лайон, королеве-матери, как ее называли в народе, исполнился бы 121 год.

Эта легендарная женщина прожила длинную жизнь, предлагаем вспомнить знаковые события.

Елизавета Боуз-Лайон – супруга британского короля Георга VI, в браке она носила титулы герцогини Йоркской и королевы-консорта Британской империи. А после восшествия ее старшей дочери на престол для отличия от нее была известна как королева Елизавета, королева-мать.

Елизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Елизавета родилась 4 августа 1900 года и была младшей из четырех дочерей и девятым ребенком из десяти детей в семье Клода Джорджа Боуз-Лайона и Сесилии Нины Кавендиш-Бентинк.

Известны и другие версии о рождении Елизаветы. Говорили, что Елизавета родилась 3 августа 1900 года и, как и ее младший брат Дэвид, была дочерью французской кухарки Боуз-Лайонов Маргариты Родье, ставшей суррогатной матерью, поскольку Сесилия Нина не могла больше рожать, что было не редкостью в аристократических семьях в то время. Позже эту теорию опровергли королевские биографы.

Детство Елизаветы прошло в замках в Сент-Полс Уолден и Глэмис. До восьми лет она обучалась дома под руководством гувернантки, затем поступила в школу в Лондоне. В юные годы увлекалась спортом, любила лошадей и собак (эту любовь унаследовала и ее дочь Елизавета II).

С членами королевской семьи Елизавета была знакома с детства, она дружила с детьми королевской четы. В 1921 году принц Альберт, герцог Йоркский, известный в семье под прозвищем Берти, просил руки Елизаветы, но она отказала ему. Тогда Берти заявил матери королеве Марии, что не женится ни на ком другом, королева Мария отправилась в Глэмис, чтобы познакомиться с девушкой, которая завоевала сердце ее сына. Вмешиваться в их отношения она не стала. Принц Альберт был настойчив, спустя несколько месяцев сделал предложение снова и опять получил отказ. И только в третий раз Елизавета дала согласие, это было в 1923 году.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI в день своей свадьбы / Getty Images

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Тот факт, что принц Альберт выбрал в жены именно Елизавету - дочь пэра, а не члена королевской династии, как это было принято ранее - рассматривался как начало эпохи политической модернизации. Своей будущей жене он преподнес платиновое помолвочное кольцо с сапфиром из Кашмира и двумя бриллиантами по бокам от него. Королевская свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве 26 апреля 1923 года.

Елизавета стала первой, кто по пути в аббатство возложил букет на могилу неизвестного солдата. Она сделала это в память о брате Фергюсе. Таким образом была положена традиция, согласно которой королевские невесты, возлагали букет на могилу неизвестного солдата, но делали это на следующий день после церемонии и всех официальных фотографий. В свадебном путешествии королева заболела коклюшем.

21 апреля 1926 года пары родился их первый ребенок - принцесса Елизавета, в семье известная под прозвищем Лилибет, которая впоследствии взошла на престол под именем Елизаветы II. Вторая дочь пары – принцесса Маргарет родилась 21 августа 1930 года.

Елизавета Боуз-Лайон с дочерью Елизаветой / Getty Images

Во время Второй мировой войны королевская чета стала символом борьбы с фашизмом. Елизавета навещала войска, больницы, фабрики и те части страны, которые бомбили. В 1940 году Елизавета выступала в поддержку женщин по радио, акцентируя внимание на национальной общности интересов и важности роли матери и жены во время войны. Во время войны из-за опасений неизбежного вторжения Елизавету обучили стрельбе из револьвера. Король Георг и его супруга в те времена проводили рабочий день в Букингемском дворце, а ночевали вместе со своими дочерьми в Виндзорском замке.

В сентябре 1951 года королю Георгу VI был диагностирован рак легких. Вместо него в тур по Австралии и Новой Зеландии отправилась принцесса Елизавета и ее муж Филипп. Король Георг VI скончался во сне 6 февраля 1952 года, когда принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский находились в Кении. А в Лондон старшая дочь Елизаветы вернулась уже королевой.

Елизавета Боуз-Лайон и ее дочери Маргарет и Елизавета / Getty Images

После смерти супруга Елизавета стала именоваться "Ее Величество королева Елизавета, королева-мать", просто королева Елизавета она именоваться не могла, из-за того, что так именовалась царствующая королева.

Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

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Королева-мать прославилась своим долголетием. Ее 90-летие и 100-летие отмечали парадами. 30 марта 2002 года королева-мать скончалась во сне в Роял-Лодж, в присутствии царственной дочери. В течение последних четырех месяцев жизни королева Елизавета страдала от простуды. Елизавета скончалась в возрасте 101 года и 238 дней и на момент смерти была самым долгоживущим членом британской королевской семьи в истории; рекорд королевы-матери был побит ее невесткой Алисой Монтегю-Дуглас-Скотт, герцогиней Глостерской, умершей в возрасте 102 лет 29 октября 2004 года. По желанию покойной похоронный венок, лежавший на крышке гроба Елизаветы, был возложен на могилу неизвестного солдата, повторяя жест, который сама королева-мать сделала в день своей свадьбы 79 лет назад.

Елизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Напомним, сегодня также празднует свой день рождения супруга принца Гарри - герцогиня Сассекская, Меган.

Елизавета Боуз-Лайон - мать царствующей королевы Елизаветы II (20 фото)

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