В память о Елизавете II: Букингемский дворец опубликовал снимок Камиллы с медведем Паддингтоном

После смерти Елизавете II скорбящие оставили тысячи плюшевых игрушек на территории в королевских дворцов и парков. Теперь стало известно, что с ними сделали.

Букингемский дворец сообщает, что более тысячи плюшевых мишек Паддингтонов и других игрушек, оставленных у королевских резиденций в ​​память о покойной королеве, будут отправлены на благотворительность. Все игрушки прошли профессиональную чистку и будут переданы в детский благотворительный фонд Barnardos.

Королевская семья сообщила об этом, опубликовав снимок королевы Камиллы на фоне медведей. Снимок был сделан в Кларенс-Хаусе в четверг - в 64-ю годовщину публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне.

Напомним, что королева Елизавета II стала ассоциироваться с Паддингтоном после того, как они неожиданно появилась вместе в комедийном скетче во время празднования платинового юбилея ее правления. В короткометражном фильме медвежонок посетил Букингемский дворец на послеобеденный чай, во время которого королева достала из сумочки бутерброд с мармеладом.

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