В память о Елизавете II: графиня Софи и принц Эдвард растрогали своей рождественской открыткой

Неожиданно своей рождественской открыткой поделились принц Эдвард и графиня Уэссекская Софи. Пара выбрала особенное фото в память о покойной королеве Елизавете II.

На фото, которое было опубликовано в королевском аккаунте в Твиттере, запечатлены Софи, Эдвард и королева Елизавета II. Все трое улыбаются, снимок был сделан в июне 2022 года, за два месяца до кончины монарха.

Софи и королева Елизавета II держат букеты цветов на фотографии, сделанной летом во дворце Холирудхаус в Эдинбурге, Шотландия. Это была их последнее совместное публичное мероприятие. Надпись на внутренней стороне рождественской открытки гласит:

"В память о счастливых днях".

The Christmas Card of The Earl and Countess of Wessex is really touching and beautiful.



A second image on the inside of the card shows the late Duke of Edinburgh and Her Majesty in the Scottish Highlands in 2003. pic.twitter.com/YpjKqUzzG3 — Isa (@isaguor) December 21, 2022

Также Софи и Эдвард выбрали для открытки еще одну фотографию. На ней королева Елизавета II и принц Филипп запечатлены во время отдыха в Шотландии в 2003 году. Причем автором этого кадра тогда стала сама Софи.

Отметим, что у Софи и Елизаветы II всегда были очень теплые отношения. Графиня Уэссекская была любимой невесткой королевы и принца Филиппа. Их глубокая привязанность была очевидна, и Софи была - по понятным причинам - опустошена потерей свекрови.

Ранее, напомним, мы показывали вам рождественские открытки короля Чарльза III и королевы Камиллы, а также принца и принцессы Уэльских и Меган и Гарри. Больше фото смотрите в галерее ниже.

Рождественская открытка Уэльских / Фото: Getty Images

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