В память о Елизавете II: принцесса Уэльская готовится ко второму рождественскому концерту

Принцесса Уэльская готовится провести второй рождественский концерт, который состоится 15 декабря. Он будет посвящен памяти королевы Елизаветы II и пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Появились некоторые подробности предстоящего мероприятия. Известно, что король Чарльз III и королева-консорт Камилла присоединятся к принцессе Уэльской и мужу принцу Уильяму на службе. Праздничное мероприятие, организованное 40-летней принцессой Кейт при поддержке Королевского фонда, также соберет других членов королевской семьи, его посетят общественные волонтеры, благотворители, военнослужащие и передовые работники.

"В этом году гимн посвящен Ее Величеству королеве Елизавете II и тем ценностям, которые Ее Величество демонстрировала на протяжении всей своей жизни, включая долг, сочувствие, веру, служение, доброту, сострадание и поддержку других", — говорится в сообщении Букингемского дворца. "Эти принципы разделяют и олицетворяют вдохновенные гости, приглашенные в аббатство в знак признания их неустанной работы по оказанию помощи и заботы об окружающих".

Королева Елизавета II и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Старинное аббатство будет украшено в праздничном духе, согрето музыкой хора аббатства, а также другими выступлениями и захватывающими чтениями. В прошлом году Кэтрин сама села за фортепиано, чтобы продемонстрировать свои музыкальные навыки и удивила публику. Ждем какого-нибудь перформанса от нее и в этом году.

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