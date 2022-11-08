В память о Елизавете II: принцесса Уэльская проведет рождественский концерт в честь королевы

Принцесса Уэльская в этом году организует второй рождественский концерт, который будет посвящен памяти королевы Елизаветы II.

В прошлую пятницу Букингемский дворец официально подтвердил информацию о том, что Кэтрин второй год подряд проведет праздничный концерт гимнов в Вестминстерском аббатстве. Мероприятие должно состояться 15 декабря, в нем примут участие члены королевской семьи, сотрудники благотворительных организаций, волонтеры, работники на передовой, военнослужащие и многие другие.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В качестве трогательной дани Рождественский концерт этого года также будет посвящен покойной королеве Елизавете II, которая умерла в сентября 2022 года.

Служба продемонстрирует ценности, которые она отстаивала на протяжении всей своей жизни и правления, такие как сочувствие, сострадание и поддержка других.

Королева Елизавета II и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Старинное аббатство будет украшено в праздничном духе, согрето музыкой хора аббатства, а также другими выступлениями и захватывающими чтениями. В прошлом году Кэтрин сама села за фортепиано, чтобы продемонстрировать свои музыкальные навыки и получилось отлично. Ждем с нетерпением перформанса Кейт и в этом году.

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