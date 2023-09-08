В память о монархе: королевская семья поделилась неопубликованным фото королевы Елизаветы II

Сегодня, 8 сентября, мир вспоминает почившую год назад королеву Елизавету II.
В Instagram британской королевской семьи в честь монарха опубликовали новое фото, которое подписали:
"Светлая и вечная память. Ее величество королева Елизавета II, 21 апреля 1926 – 8 сентября 2022".
На снимке королева Елизавета II одета в сиреневое платье с короткими рукавами, ее каштановые волосы были уложены в прическу, она улыбалась, глядя в камеру снимавшего ее в тот день фотографа.
А недавно мы вспоминали, как выглядело последнее фото королевы Елизаветы II, которое было сделано 6 сентября 2022 года, за два дня до того, как монарх мирно скончалась в замке Балморал.
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