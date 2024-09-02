В память о принцессе Диане: 20 знаменитых цитат первой супруги короля Чарльза

Недавно мы вспоминали годовщину смерти принцессы Уэльской Дианы. Прошло 27 лет со дня, когда она трагически погибла в Париже. Это произошло 31 августа 1997 года.

Помимо ее благотворительных дел и ее детей, память о принцессе Диане живет в трогательных словах, которые она говорила на протяжении всей своей жизни. Издание People собрало самые вдохновляющие цитаты принцессы Дианы о материнстве, доброте и многом другом.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана о материнстве

"Если мы все сделаем все возможное, чтобы наши дети чувствовали себя ценными, результат будет колоссальным", — выступление на Европейской конференции по наркотикам в 1992 году.

"Мы обязаны заботиться о наших детях таким образом, чтобы ясно показать им, что мы их ценим. Они, в свою очередь, тогда научатся ценить себя", — речь о расстройствах пищевого поведения в апреле 1993 года.

"Объятия матери утешают больше, чем чьи-либо еще", - Диана о материнстве.

"Семья — самое важное в мире" — Диана о материнстве.

"Я хочу, чтобы мои мальчики понимали эмоции людей, их неуверенность, их горести, их надежды и мечты", - интервью Мартина Башира в программе BBC Panorama в 1995 году.

"Мы, как часть общества, должны гарантировать, что молодым людям — нашему будущему — будет предоставлен шанс, которого они заслуживают", - речь в июле 1995 года в благотворительной организации Centrepoint.

"Тем матерям и детям, которые уже живут под темной тенью СПИДа, мы должны помочь вернуться на свет. Успокоить их. Уважать и поддерживать их потребности. И, может быть, мы научимся у них, как прожить свою собственную жизнь более полно — какой бы долгой она ни была". — выступление на Международной конференции по ВИЧ/СПИДу у матерей и детей в сентябре 1993 года.

Принцесса Диана о любви и доброте

"Объятия не имеют вредных побочных эффектов" — выступление на Европейской конференции по наркотикам в 1992 году.

"Здоровье и счастье, приобретенные за счет боли и страданий других, недопустимы", — речь о психическом здоровье на конференции Turning Point в январе 1993 года.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Я думаю, что самая большая болезнь, от которой страдает этот мир в наши дни, — это болезнь людей, которые чувствуют себя нелюбимыми, и я знаю, что могу дарить любовь на минуту, на полчаса, на день, на месяц, но я могу дарить — я очень счастлив делать это и хочу это делать", - интервью Мартина Башира с принцессой Дианой в программе BBC Panorama в 1995 году.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

"Каждый человек рождается с индивидуальными качествами и потенциалом. Мы, как общество, обязаны создать для женщин по-настоящему благоприятную среду, в которой они тоже смогут расти и двигаться вперед", - речь о психическом здоровье на конференции Turning Point в январе 1993 года.

"Если вы нашли в жизни кого-то, кого любите, вы должны держаться за это и заботиться об этом, а если вам повезло найти того, кто вас любит, то вы должны защищать это", - интервью Мартина Башира с принцессой Дианой в программе BBC Panorama в 1995 году.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"ВИЧ не делает людей опасными для знакомства, поэтому вы можете пожать им руки и обнять их. Бог знает, что им это нужно". — выступление против стигмы СПИДа и ВИЧ на конференции "Дети и ВИЧ" в 1991 году.

"Давайте не будем ждать, пока нас попросят. Давайте выйдем сегодня, завтра и в последующие дни и продемонстрируем нашу человечность", — получение награды "Гуманитарий года" в Нью-Йорке в декабре 1995 года.

Принцесса Диана о том, как стать образцом для подражания

"Я не следую правилам… Я руководствуюсь сердцем, а не головой", — интервью Мартина Башира с принцессой Дианой в программе BBC Panorama в 1995 году.

"Не называйте меня иконой. Я просто мать, которая пытается помочь", — о материнстве.

Принц Чарльз и принцесса Диана в Кенсингтонском дворце с принцем Уильямом его игрушкой-коалой / Фото: Getty Images

"Я хотела бы быть королевой людских сердец, в людских сердцах", — Интервью Мартина Башира с принцессой Дианой в программе BBC Panorama в 1995 году.

"Каждый раз, когда меня сбивали с ног, я снова поднималась", - принцесса Диана.

"Люди думают, что в конце дня мужчина — единственный ответ. На самом деле, для меня лучше работа, приносящая удовлетворение", — Интервью Мартина Башира с принцессой Дианой в программе BBC Panorama в 1995 году

"Я не политическая фигура, я гуманитарная фигура, и всегда была и всегда буду ею", - во время поездки Красного Креста в Анголу в 1997 году.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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