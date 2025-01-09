В парадной форме: испанская принцесса Леонор прибыла на борт судна в преддверии шестимесячного круиза

8 января наследница испанского престола - принцесса Леонор - взошла на борт учебного судна Juan Sebastián de Elcano в порту Кадиса, чтобы начать практическую морскую подготовку в рамках своего военного образования.

Учебный круиз начнется 11 января 2025 года и завершится в июле в Нью-Йорке. Она в настоящее время находится на втором году своей трехлетней военной подготовки.

Леонор провела прошлый год, обучаясь в испанской армии, и после ее годичного пребывания в испанском флоте, она закончит свой последний год в испанских Воздушных силах.

Принцесса прибыла на корабль в парадной военной форме и останется там до субботы. Затем она посетит церемонию, на которой также будут присутствовать ее родители - король Филипп и королева Летиция.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Во время круиза принцесса Леонор и ее одногруппники посетят шесть испанских городов и шесть стран, включая Бразилию, Чили, Перу, Колумбию, Доминиканскую Республику и США. Для Леонор это возможность погрузиться в морскую дисциплину и в то же время пойти по стопам предыдущих поколений ее семьи, которые также плавали на этом историческом судне. О том что принцесса отправится в шестимесячный круиз было сообщено еще в декабре 2024 года.

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