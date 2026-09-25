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В парчовых брюках и блузке Saint Laurent с гигантским бантом: Мелания Трамп на государственном ужине
Первая леди США отказалась от традиционного вечернего платья и выбрала для торжественного приема эффектный черно-белый аутфит.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп устроили в Белом доме государственный ужин по случаю визита президента Китая Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань.
На мероприятии Мелания появилась в белой блузке Saint Laurent с длинными рукавами и огромным скульптурным бантом на шее. Манжеты она закатала, что сделало образ менее формальным.
Жена президента сочетала блузку с черными брюками Dolce & Gabbana с высокой посадкой и цветочным парчовым узором. Талию Мелания подчеркнула широким черным шелковым поясом-кушаком.
Завершали ансамбль черные остроносые туфли-лодочки. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. Мелания сделала волнистую укладку и макияж смоки-айс с глянцевым нежным блеском на губах.
Напомним, Мелания Трамп встречала президентскую чету Китая в черном фактурном костюме с юбкой миди.