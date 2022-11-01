В парике, с арт-макияжем и крыльями: Джилл Байден в образе бабочки появилась на праздновании Хэллоуина

В Белом доме традиционно состоялся праздник в честь Хэллоуина. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден принимали в гостях детей, угощали их конфетами из корзины и фотографировались с ними.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Белый дом был украшен тематическими декорациями, тыквами, желтыми хризантемами, деревьями с багровыми листьями и мистическими домиками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди появилась в довольно неожиданном виде – в образе бабочки. На ней была атласная изумрудная рубашка, бархатные обтягивающие брюки изумрудного цвета и замшевые ботильоны в тон наряду.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила нежно-лавандовым париком и голубыми крыльями на спине, которые надела вверх ногами. Ее лицо было разрисовано фиолетово-лавандовым арт-макияжем со стразами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден решил обойтись без тематического костюма. На нем был темно-синий плащ, брюки, белая рубашка и бейсболка.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Мелания Трамп во время празднования Хэллоуина не демонстрировала какой-либо тематический образ. Она всегда выбирала стильные луки. К примеру, в прошлом году Мелания была одета в желтое клетчатое пальто Bottega Veneta и черные лодочки. Ее образ дополнила укладка и эффектный макияж с румянами и смоки-айс.

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