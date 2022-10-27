В Париже снимают сцену последних минут жизни принцессы Дианы (фото)

9 ноября стриминговый сервис Netflix презентует пятый сезон сериала "Корона", но съемки нашумевшего фильма, рассказывающего о жизни британской королевской семьи, все еще продолжаются.

Папарацци удалось сделать кадры съемок одной из сцен. А именно то, как съемочная команда снимала сцену гибели принцессы Дианы, а точнее, как ее автомобиль, в котором она ехала в ночь на 31 августа с Доди Аль-Файедом в тоннеле Альма, преследовали папарацци.

Съемки сериала "Корона" / Фото: Getty Images

Эта сцена, снимки которой вы видите, была снята недалеко от места автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана в 1997 году. Создатели фильма говорили, что сама автокатастрофа не будет показана в сериале.

Дебби Франк, которая была астрологом Дианы, утверждает, что пятый сезон сериала "Корона" будет особенно тяжело смотреть принцам Уильяму и Гарри, ведь очевидно, что детям принцессы ужасно видеть это снова.

Съемки сериала "Корона" / Фото: Getty Images

"Я чувствую, что смерть Дианы и авария стали самым большим потрясением для нашего поколения. Это оказало огромное влияние на национальную психику. Думаю, создатели "Короны" считают, что имеют право показать реконструкцию сцен, предшествовавших ее смерти, и что это имеет драматическое значение. Но родственники думают иначе", - говорит астролог, пишет Mirror.

Съемки сериала "Корона" / Фото: Getty Images

Не только она согласна с мнением, что это жестоко напоминать семье об этой жуткой трагедии. Другие друзья Дианы говорят то же самое - мол, воссоздавать эти сцены последних минут жизни принцессы - бесчувственно.

Настоящее место смерти принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Напомним, также в пятом сезоне покажут печально известное интервью Дианы с Мартином Баширом в 1995 году для BBC в программе Panorama.

Принцесса Диана и Мартин Башир, интервью "Панораме", 1995 год / Фото: Getty Images

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