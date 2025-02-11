В парке с мехом и высоких сапогах: Меган Маркл в новом луке появилась на "Играх"

Герцог и герцогиня Сассекские отлично проводят время на "Играх непокоренных", который в 2025 году проходят в Канаде.

На этом фото принц Гарри и его жена Меган запечатлены с советниками племени Скуомиш в Центре вождя племени Скуомиш Джо Матиаса в Ванкувере, который они посетили в один из дней Invictus Games.

Мы продолжаем рассматривать образы, в которых герцогиня Меган появлялась на публике. В этот день Меган была одета в парку с мехом на капюшоне, узких черных брюках и кожаные высоких сапогах. У нее были распущены волосы, минимальный макияж на лице и серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах. Принц Гарри надел черную короткую куртку и синие джинсы.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как герцог Сассекский жестоко пошутил над своей женой, когда со сцены объявил публике, что Меган сейчас будет петь перед собравшейся толпой. Удивила и реакция герцогини.

Игры Invictus продлятся до 16 февраля, так что ожидаем увидеть пару еще на многих спортивных состязаниях.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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