В пастельно-голубом костюме с интересным поясом: Елена Зеленская посетила выставку в Париже

Первая леди Украины продемонстрировала еще один красивый лук во время визита во Францию.

Елена Зеленская во время официального визита с мужем-президентом Владимиром Зеленским во Францию посетила выставку "Paris!" в мэрии, на которую ее пригласила мэр Парижа Анн Идальго.

Анн Идальго и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди воочию увидела пример реконструированного квартала с урбанистическими трансформациями с целью обеспечения безбарьерности для всех. Реконструкцию провели в рамках подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Париж планирует принять 350 тысяч посетителей с инвалидностью, и для них город создает дружеское пространство и возможности.

Следовательно, они будут и у украинцев – спортсменов, болельщиков, наших вынужденных переселенцев. А лучший опыт инклюзивности обязательно позаимствуем для Украины", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в стильном пастельно-голубом костюме и светлой блузке. На ней были брюки-клеш и удлиненный жакет с интересным тканевым поясом с двумя пуговицами спереди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Наряд Елена скомбинировала с кремовыми кожаными туфлями. Аккуратная укладка с боковым пробором, макияж в нежных оттенках и лаконичные серьги завершили аутфит первой леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встречу с Макронами в Елисейском дворце надела эксклюзивную белую вышиванку от украинского бренда и черные брюки-палаццо.

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