В пастельно-мятном костюме и с элегантной прической: Елена Зеленская выступила на пресс-конференции
Первая леди надела один из своих любимых деловых костюмов.
Елена Зеленская приняла участие в пресс-конференции, на которой рассказала о пятом Саммите первых леди и джентльменов, что состоится в Киеве. Первая леди назвала его тему - "Образование, моделирующее мир".
"Он объединит тех, кто верит в трансформационную роль образования: первых леди и джентльменов, нобелевских лауреатов, министров образования, ведущих ученых и интеллектуалов мира", - рассказала жена президента.
На пресс-конференции Зеленская предстала в одном из своих любимых деловых костюмов. На ней был пастельно-мятный наряд, который состоял из широких брюк со стрелками и жакета сложного кроя с пуговицами в тон.
Аутфит Елена дополнила элегантной прической, собранной сзади, и макияжем с акцентом на глазах. Из аксессуаров первая леди выбрала элегантные золотые серьги, брошь, которую прикрепила к жакету, и смарт-часы АррІе Watch.
