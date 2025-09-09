ТСН в социальных сетях

В пастельно-мятном костюме и с элегантной прической: Елена Зеленская выступила на пресс-конференции

Первая леди надела один из своих любимых деловых костюмов.

Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в пресс-конференции, на которой рассказала о пятом Саммите первых леди и джентльменов, что состоится в Киеве. Первая леди назвала его тему - "Образование, моделирующее мир".

"Он объединит тех, кто верит в трансформационную роль образования: первых леди и джентльменов, нобелевских лауреатов, министров образования, ведущих ученых и интеллектуалов мира", - рассказала жена президента.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На пресс-конференции Зеленская предстала в одном из своих любимых деловых костюмов. На ней был пастельно-мятный наряд, который состоял из широких брюк со стрелками и жакета сложного кроя с пуговицами в тон.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила элегантной прической, собранной сзади, и макияжем с акцентом на глазах. Из аксессуаров первая леди выбрала элегантные золотые серьги, брошь, которую прикрепила к жакету, и смарт-часы АррІе Watch.

Напомним, Елена Зеленская в костюме цвета молочного шоколада посетила Бучу.

