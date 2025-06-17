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В пастельно-розовом платье и широкой шляпе: герцогиня Софи на службе в Виндзоре
Герцогиня Эдинбургская Софи посетила вчера службу в честь ордена Подвязки в Виндзоре.
60-летняя невестка короля Чарльза была запечатлена рядом с принцессой Уэльской Кейт и принцессой Александрой Кентской во время прибытия в часовню Святого Георгия в Виндзоре.
Софи была одета в пастельно-розовое платье миди от Suzannah London с пышными рукавами и завязкой на талии. Обула она молочно-белые туфли-лодочки на каблуках Emmy London и подобрала к образу широкополую пастельно-розовую шляпу Jane Taylor London. Также Софи надела жемчужные серьги-висюльки и колье с жемчужиной на шею, волосы собрала в лаконичную прическу и сделала дневной макияж в нежных оттенках.
Королевская особа держала в руках клатч розового цвета, когда она болтала с принцессой Кейт у входа в часовню.
Принцесса Уэльская, напомним, впервые с 2023 года посетила службу ордена Подвязки. Она появилась на мероприятии полностью повторив свой образ, в котором выходила в свет в прошлом месяце.