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В пастельно-розовом платье и цветочном ободке: королева Максима сходила в музей
Королева Нидерландов прибыла на открытие музея миграции «Феникс» на полуострове Катендрехт в Роттердаме.
В рамках мероприятия около 100 художников со всего мира обсудят тему миграции в своих работах в музее. Королева Максима посетила экскурсию и осмотрела коллекцию произведений искусства. Она также побеседовала с художниками.
Одета королева в этот раз была в пастельно-розовое платье Natan Couture, у нее в волосах был интересный цветочный ободок от Berry Rutjes, в ушах серьги-капли от Steltman Juwelier и несколько браслетов на запястьях. Ее белокурые волосы были распущены и уложены красивыми локонами, а на лице был выразительный макияж.
Также королева завершила свой нежный аутфит клатчем прямоугольной формы тоже от Natan Couture, а на ее пальце сверкало крупное кольцо с камнем.
В Instagram нидерландской королевской семьи опубликовали и видео с мероприятия.
Напомним, на днях королева открыла Центр исследований и диагностики ADORE в Амстердаме, где появилась в ярком образе.