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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В пастельно-розовом платье и цветочном ободке: королева Максима сходила в музей

Королева Нидерландов прибыла на открытие музея миграции «Феникс» на полуострове Катендрехт в Роттердаме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

В рамках мероприятия около 100 художников со всего мира обсудят тему миграции в своих работах в музее. Королева Максима посетила экскурсию и осмотрела коллекцию произведений искусства. Она также побеседовала с художниками.

Одета королева в этот раз была в пастельно-розовое платье Natan Couture, у нее в волосах был интересный цветочный ободок от Berry Rutjes, в ушах серьги-капли от Steltman Juwelier и несколько браслетов на запястьях. Ее белокурые волосы были распущены и уложены красивыми локонами, а на лице был выразительный макияж.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Также королева завершила свой нежный аутфит клатчем прямоугольной формы тоже от Natan Couture, а на ее пальце сверкало крупное кольцо с камнем.

В Instagram нидерландской королевской семьи опубликовали и видео с мероприятия.

Напомним, на днях королева открыла Центр исследований и диагностики ADORE в Амстердаме, где появилась в ярком образе.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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