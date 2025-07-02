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В пастельно-зеленом жакете и юбке с цветочным принтом: премьер-министр Таиланда выступила перед прессой
Петонгтарн Чинават в женском красивом аутфите встретилась с журналистами.
Папарацци запечатлели премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават, когда она прибыла в Дом правительства на заседание кабинета министров в Бангкоке. Там она выступила перед прессой и ответила на вопросы.
Чинават выглядела красиво. На ней был удлиненный двухбортный жакет пастельно-зеленого цвета, кремовая блузка и белая шелковая юбка миди с сине-зеленым цветочным принтом и изображением розовых стрекоз.
Аутфит политик дополнила замшевыми бежевыми остроносыми туфлями. Петонгтарн собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж с зеленым карандашом на веках, уши украсила лаконичными золотыми серьгами, а руки — кольцами.
Напомним, ранее Петонгтарн Чинават пришла на работу в роскошном золотом колье-чокере в виде гвоздя от бренда Cartier, стоимостью 4 миллиона гривен.