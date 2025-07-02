ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
501
Время на прочтение
1 мин

В пастельно-зеленом жакете и юбке с цветочным принтом: премьер-министр Таиланда выступила перед прессой

Петонгтарн Чинават в женском красивом аутфите встретилась с журналистами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Петонгтарн Чинават

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Папарацци запечатлели премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават, когда она прибыла в Дом правительства на заседание кабинета министров в Бангкоке. Там она выступила перед прессой и ответила на вопросы.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Чинават выглядела красиво. На ней был удлиненный двухбортный жакет пастельно-зеленого цвета, кремовая блузка и белая шелковая юбка миди с сине-зеленым цветочным принтом и изображением розовых стрекоз.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Аутфит политик дополнила замшевыми бежевыми остроносыми туфлями. Петонгтарн собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж с зеленым карандашом на веках, уши украсила лаконичными золотыми серьгами, а руки — кольцами.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Напомним, ранее Петонгтарн Чинават пришла на работу в роскошном золотом колье-чокере в виде гвоздя от бренда Cartier, стоимостью 4 миллиона гривен.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie