В пастельном костюме и золоте: первая леди Джилл Байден посетила суд в луке old money

Супруга президента США - первая леди Джилл Байден - замечена фотографами по пути в суд, в городе Уилмингтоне, штат Делавэр. Она пришла поддержать своего пасынка - 54-летнего Хантера Байдена - сына мужа от первого брака.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В первый день слушаний она появилась в суде в ярком образе василькового цвета, а вот на второй день - во вторник 4 июня - ее заметили в пастельном костюме, который представлял из себя юбку-карандаш ниже колен и элегантный приталенный жакет.

Этот образ она дополнила нюдовыми туфлями на каблуках и небольшим клатчем. Таке первая леди Америки надела стильные солнцезащитные очки и множество золотых украшений.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ее образ был идеально выдержан в стилистике old money - в нем не было ничего лишнего и кричащего, костюм идеально сидел по фигуре.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл познакомилась c Джо Байденом в 1975 году, когда Хантеру было всего 5 лет, поэтому, по сути, она его вырастила, как родного ребенка. На суде женщина сидела рядом с пасынком. Также там была замечена Эшли Байден - общая дочь пары.

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