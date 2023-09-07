В пастельном платье с разрезом на декольте: Сара Карбонеро с королевой Летицией появилась на церемонии

Сара Карбонеро раньше чаще была на слуху. О ней много кто знал, ведь журналистка была замужем за известным испанским футболистом Икером Касильясом.

Еще в 2021 году стало известно, что Сара и Икер находятся в процессе развода и решения опеки над их двумя сыновьями.

Сара ведет свой блог в Instagram и делится фото там, но вот в светском обществе появляется редко. Сегодня она приехала на церемонии вручения наград "ЮНИСЕФ Испания" в CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas в Мадриде.

На дорожку Карбонеро вышла в платье пастельного оттенка с глубоким вырезом на декольте и длинными рукавами с манжетами. Обута она была в прозрачные босоножки на высоких прозрачных каблуках. У Сары был красный маникюр, а на пальцах сверкало несколько разных колец с камнями. Она распустила свои длинные густые волосы, сделала макияж и надела серьги-висюльки. Выглядела знаменитость просто замечательно.

Сара Карбонеро / Фото: Getty Images

Напомним, на этой же церемонии появилась испанская королева Летиция. Она продемонстрировала розовый лук в брючном костюме от Hugo Boss.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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