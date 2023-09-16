В переделанном платье своей матери: 11-летняя принцесса Эстель очаровала зеленым нарядом от H&M

Юная принцесса выглядела просто изумительно и продемонстрировала свою бережливость.
11-летняя шведская принцесса Эстель - дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля - попала под прицел папарацци по пути в Дроттнингхольмский театр.
Юная модница была одета в особое платье от демократичного бренда H&M, ранее оно принадлежало ее матери. Для Эстель, вероятно, платье укоротили и подогнали по фигуре.
Девочка дополнила образ балетками цвета оттенка металлик, гламурной сумкой со стразами, а также набором украшений, которые можно заметить в ее ушах, на шее и на запястье. Волосы принцессы были собраны в хвост и украшены лентой. За руку Эстель вела своего младшего брата принца Оскара.
Платье было представлено H&M в коллекции Conscious Collection. В этом платье Виктория появлялась в 2022 году в Нидерландах на званом ужине.
Напомним, что ранее мамино платье также не раз надевали дочери актрисы Анджелины Джоли - Шайло, Захара и Вивьен.
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