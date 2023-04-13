В перламутровом костюме с кружевом: императрица Масако на торжественном мероприятии в Токио

Японская императрица выглядела элегантно и нежно на мероприятии.

Император Японии Нарухито и императрица Масако приняли участие в состоявшейся в Токио церемонии вручения премии Японии.

Императрица выбрала для мероприятия элегантный образ. На ней был перламутровый костюм, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета с белым кружевом на воротнике и манжетах.

Императрица Масако / Фото: Associated Press

Масако сделала аккуратную укладку, макияж с черными стрелками, уши украсила жемчужными серьгами, а на шее были красивое широкое ожерелье из жемчуга. В руках императрица держала белые перчатки.

Император Нарухито был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Напомним, недавно императорские супруги встречали у себя в гостях короля Иордании Абдаллу II и королеву Ранию.

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