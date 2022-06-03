В перламутровом наряде и роскошных украшениях: изысканный образ принцессы Анны

В перламутровом наряде и роскошных украшениях: изысканный образ принцессы Анны

Дочь королевы Елизаветы II появилась на торжественной службе в Лондоне в красивом аутфите.

Принцесса Анна вместе с другими членами королевской семьи посетила торжественную службу в честь платинового юбилея правления ее матери – королевы Елизаветы II.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцесса выглядела великолепно. На ней было перламутровое платье и пальто серо-бирюзового оттенка и элегантная шляпа.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила молочно-бежевыми туфлями, перчатками и клатчем.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Роскошные золотисто-жемчужные украшения завершили изысканный образ принцессы Анны.

Сопровождал Анну ее муж Тимоти Лоренс, одетый в черный костюм-тройку, белую рубашку и галстук с принтом.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Напомним, 96-летняя королева Елизаветы II в бирюзовом пальто на важном мероприятии зажгла маяк The Tree of Trees в виде огромного дерева с помощью Глобуса Содружества Наций.

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