В перламутровом наряде и роскошных украшениях: изысканный образ принцессы Анны

Дочь королевы Елизаветы II появилась на торжественной службе в Лондоне в красивом аутфите.
Принцесса Анна вместе с другими членами королевской семьи посетила торжественную службу в честь платинового юбилея правления ее матери – королевы Елизаветы II.
Принцесса выглядела великолепно. На ней было перламутровое платье и пальто серо-бирюзового оттенка и элегантная шляпа.
Аутфит она дополнила молочно-бежевыми туфлями, перчатками и клатчем.
Роскошные золотисто-жемчужные украшения завершили изысканный образ принцессы Анны.
Сопровождал Анну ее муж Тимоти Лоренс, одетый в черный костюм-тройку, белую рубашку и галстук с принтом.
Напомним, 96-летняя королева Елизаветы II в бирюзовом пальто на важном мероприятии зажгла маяк The Tree of Trees в виде огромного дерева с помощью Глобуса Содружества Наций.
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