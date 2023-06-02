В перламутровом платье с пикантным декольте: Джилл Байден на свадьбе иорданского принца

Джилл Байден была гостьей на свадьбе старшего сына королевы Иордании Рании и короля Абдаллы II. Свадьба наследного принца Хусейна и его возлюбленной Раджвы Аль-Саиф состоялась во дворце Захран в Аммане.

Фотографы запечатлели, как первая леди США шла вместе со своей дочерью Эшли.

Джилл Байден с дочерью Эшли / Фото: Associated Press

Джилл была одета в элегантное перламутровое платье с рукавами три четверти и пикантным вырезом, расшитым жемчугом. Аутфит она дополнила красивой прической с локонами, макияжем смоки-айс, серьгами с камнями и золотым браслетом. В руке она несла фиолетовый клатч.

Эшли выбрала черное платье миди с рукавами-фонариками, которое украсила брошью с камнями у шеи, черные замшевые туфли на шпильках и черный клатч. Укладка с локонами, серьги в виде цветов и вечерний мейкап завершили лук Эшли.

Напомним, Джилл Байден попала в объективы фотографов, когда шла по Южной лужайке Белого дома. На ней было черное платье, черный тренч Burberry и черные лодочки на шпильках.

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