Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В перламутровом жакете и юбке макси: Ангела Меркель в элегантном образе пришла на банкет

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
904
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В перламутровом жакете и юбке макси: Ангела Меркель в элегантном образе пришла на банкет

Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Бывший канцлер Германии впервые за долгое время вышла в свет.

Ангела Меркель посетила государственный банкет в президентском дворце Бельвью, организованном по случаю официального визита короля Чарльза III и его жены – королевы-консорта Камиллы.

Ангела Меркель / © Associated Press
Ангела Меркель / Фото: Associated Press
Ангела Меркель / © Associated Press
Ангела Меркель / Фото: Associated Press
Ангела Меркель / © Associated Press
Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Для такого события Меркель выбрала стильный образ. На ней была черная юбка макси и перламутровый жакет персикового оттенка с V-образным вырезом и рюшами на манжетах.

Ангела Меркель / © Associated Press
Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Обула она черные туфли на невысокой платформе. В руках экс-канцлер держала бежевый клатч.

Ангела Меркель / © Associated Press
Ангела Меркель / Фото: Associated Press

В качестве аксессуаров Меркель использовала часы с черной цепочкой и оранжевую подвеску на цепочке.

Ангела Меркель / © Associated Press
Ангела Меркель / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
904
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация