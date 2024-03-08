В персиковом кимоно с цветочным принтом: императрица Масако на деловой встрече

Японский император Нарухито и императрица Масако встречали сегодня, 8 марта, у себя в гостях у Токио наследного принца Брунея Аль-Мухтади Билла и его супругу принцессу Сару.

Императрица в этот день надела традиционное японское кимоно персикового цвета с цветочным принтом и перламутрово-золотистое оби с орнаментом. Наряд она дополнила белыми носками и обувью дзори.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Император был одет в черный классический костюм, белую рубашку и бежевый галстук, который выглядел гармонично с аутфитом жены.

Принцесса Сара появилась в национальном красном наряде с цветочным принтом, а наследный принц – в черном костюме, белой рубашке и красном галстуке.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Напомним, императрица Масако одела в музей Мэйдзи Джинга брючный костюм цвета овсянки, белый топ и бежевый шарф с изображением цветов и листьев.

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