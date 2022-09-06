В персиковом костюме и на шпильках: Елена Зеленская дала интервью британскому журналисту

Елена Зеленская дала интервью ведущей BBC Лори Кунсберг. Первая леди рассказала о том, как война повлияла на ее семью и желания детей.

Она также призвала всех освещать каждую историю украинца или украинки в этой войне и говорить о потерях.

Елена отметила, что украинцы будут продолжать бороться против страны-агрессора, несмотря на призывы к компромиссу с Россией.

Интервью Зеленская опубликовала в Instagram.

"Жители Британии столкнулись со сложным выбором. Им нужно оплачивать содержание домов, у них выросли цены на электроэнергию и топливо. Что бы вы сказали людям, которые очень хотят помогать украинцам, но переживают за то, как они смогут оплачивать счета и собственное проживание?" – спросила у меня ведущая @bbcnews Лаура Куэнсберг (Laura Kuenssberg).

"Понимаю, что ситуация очень тяжелая. Хочу напомнить, что, когда в мире происходит повышение цен, это происходит и в Украине. У нас тоже все дорожает. Но в то же время у нас убивают людей. Каждый день", – ответила я.

Считаю, что нельзя обесценивать ничьи проблемы. Друзья Украины имеют право беспокоиться о своих счетах. Но это и есть проявление русской агрессии, экономическое измерение этой войны.

Именно это я имею в виду, когда говорю, что агрессор напал не только на Украину, но и на остальной мир. Наши города враг бомбардирует, на города ЕС и Великобритании он оказывает влияние экономически. Вот почему мы со свободным миром – по одну сторону фронта. Вот почему нам как можно скорее нужна победа – общая победа", — написала она в посте.

Для интервью супруга президента выбрала деловой костюм-тройку персикового цвета и бежевые туфли-лодочки на шпильках.

Елена Зеленская/Скрин

Аутфит она дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем, золотыми серьгами-гвоздями и деликатной цепочкой.

Напомним, Елена в классическом образе поздравила школьников с 1 сентября.

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